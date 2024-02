Im Frühjahr könnten in Bockenheim Container als provisorisches Domizil für einen zweiten Kindergarten aufgestellt sein. Das hat der dafür zuständige Ortsbeigeordnete Uli Keidel am Mittwochabend in einer Ratssitzung gesagt. Dass die Einrichtung dann auch gleich den Betrieb aufnehmen kann, ist aber noch nicht abgemacht. Ein Vertreter der Verbandsgemeinde wies darauf hin, dass ein neuer Kindergarten Personal und ein Konzept brauche. In Bockenheim gibt es bislang nur eine protestantischen Kindertagesstätte, deren Platz-Anzahl reicht aber nicht mehr. Der Rat hat daher für den Bau eines neuen Kindergartens gestimmt. Bis der fertig ist, werden allerdings noch Jahre vergehen. Das benötigte Geld wird die Ortsgemeinde trotz allgemein verschärfter Haushaltsdisziplin ausgeben dürfen, weil das Dorf gesetzlich zur Kinderbetreuung verpflichtet ist. Allerdings könnte es nach Verwaltungsangaben sein, dass die Bockenheimer deshalb in Zukunft mehr Grund- und Gewerbesteuer zahlen müssen.