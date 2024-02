Am späten Samstagnachmittag startet im Leiningerland ein neuer Protest-Konvoi. Die Organisatorin hat den Behörden rund 100 Teilnehmer mit 50 bis 60 Fahrzeugen angekündigt, die sich um 17 Uhr auf dem Bockenheimer Winzerfestplatz treffen. Die Polizei wird die Kolonne begleiten. Den Angaben der Beamten zufolge hat es Vorab-Gespräche gegeben, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten. Mit allzu heftigen Auswirkungen auf den Verkehr im Leiningerland rechnen sie nicht, denn die Strecke der rollenden Demonstration führt vor allem durch Rheinhessen. Von Bockenheim aus geht’s über Flörsheim-Dalsheim, Gundenheim, Abenheim, Worms, Heppenheim, Offstein und Obrigheim wieder zurück an den Startpunkt. Den Behördenangaben zufolge handelt es bei der Veranstalterin nicht um jene Frau, die als Verantwortliche einer Protestfahrt in der vorigen Woche gilt. Da waren vom A6-Autohof bei Grünstadt aus knapp 30 Fahrzeuge zum Mahnfeuer in Ramsen gerollt. Weil die Fahrt nicht korrekt angemeldet war, wird deren Organisatorin von der Polizei nun einer Straftat bezichtigt.