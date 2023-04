Mancher Passant mag sich am Montag verwundert die Augen gerieben haben, als er in der Innenstadt einen Kran mit weit über dem Boden schwebender Ladung gesehen hat. Es war eine neue Lüftungsanlage für das Modehaus Jost, die auf diesem Weg aufs Dach des Stammsitzes transportiert worden ist. Die Anlage soll in den nächsten zwei Wochen eingebaut werden, informiert Geschäftsführer Steffen Jost. Die alte Anlage war über 30 Jahre alt und in einem schlechten Zustand. Jost sagt, mit der neuen Anlage könnten 20 bis 30 Prozent an Strom eingespart werden. Investiert werden 250.000 bis 300.000 Euro. Die Investition ist Teil eines schon länger eingeschlagenen Kurses, die Energieeffizienz der fünf Jost-Modehäuser zu verbessern. Insgesamt gibt es im Grünstadter Modehaus drei Lüftungsanlagen, die beiden anderen sind neueren Datums und müssen nicht ausgetauscht werden, so Jost. Die Energiekosten liegen bei einem Prozent vom Umsatz, davon sind wiederum 70 Prozent Stromkosten. Am meisten Strom verbraucht die Lüftung. Demnächst soll das Grünstadter Modehaus auch noch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Die Jakob Jost GmbH beschäftigte zuletzt 278 Mitarbeiter in Grünstadt, Landau, Frankenthal, Worms und Bruchsal und setzte 2022 rund 46 Millionen Euro um.