Die Entwicklung des Burgdorfs Neuleiningen war in den vergangenen Jahrzehnten eng mit dem Namen Lothar Müller verknüpft. Sein enormes Engagement wird noch lange nachhallen. Vor wenigen Tagen ist der „vielseitig interessierte Schaffer“ nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren verstorben.

Lothar Müller, der am 12. September 1942 in Tyssa im Sudetenland geboren wurde, kam 1961 als gelernter Buchdrucker nach Mannheim und nach einem Ingenieurstudium 1970 in die Pfalz. Gleich als