25 Jahre gehörte Christa Odermatt dem Gemeinderat der Großgemeinde an. Nun ist die passionierte Obrigheimer Kommunalpolitikerin im Alter von 79 Jahren völlig überraschend verstorben.

Auf politischer Ebene trauern nicht nur die Christdemokraten um eine langjährige treue Mitstreiterin. Der Gemeinderat – in dem die CDU mit zwei Sitzen vertreten ist – gedachte und dankte Christa Odermatt posthum in der Ratssitzung am Mittwoch. Nur einen Tag zuvor ist das langjährige Ratsmitglied plötzlich und unerwartet verstorben. Erst kürzlich kandidierte Christa Odermatt bei der Mitgliederversammlung nicht mehr als Vorsitzende für den örtlichen CDU-Ortsverband, dem sie ununterbrochen 30 Jahre vorstand. Ab 1999 wirkte sie in den Ausschüssen, etwa dem Haupt- und Finanzausschuss, Bau - und Friedhofausschuss mit. Das tat sie gerne.

Denn dem, was in und um die Großgemeinde politisch geschah, geplant, gemacht oder umgesetzt werden sollte, galt ihre allergrößte Aufmerksamkeit.

Zwei Ehrenurkunden

Dem Obrigheimer Gemeinderat gehörte Christa Odermatt von 1994 bis 2019 an. In all diesen Jahren war sie auch Fraktionssprecherin.

Zweimal überreichte ihr der Gemeinde- und Städtebund die Ehrenurkunde für lange kommunale Tätigkeit als Mitglied im Obrigheimer Gemeinderat: einmal 2014 für 20 Jahre und 2019 für 25 Jahre als Mandatsträgerin. Über viele Jahre hinweg engagierte sie sich in und für die Frauen-Union im Kreis Bad Dürkheim.

Noch zu Zeiten der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land saß Christa Odermatt mit am VG-Ratstisch: von 1994 bis 2009 als Ratsmitglied der Verbandsgemeinde. Zehn Jahre, von 1999 bis 2009 war sie auch VG-Ausschussmitglied.

Vorausschauend legte die 79-Jährige kürzlich das Amt des örtlichen CDU-Verbandes in jüngere Hände. Drei Jahrzehnte leitete sie ununterbrochen die Geschicke der Obrigheimer CDU. Diese verlieh ihr in der jüngsten Mitgliederversammlung 2022 die Ehrenvorstandschaft. Mit ihrer Heimatgemeinde war Christa Odermatt zeitlebens innig verbunden. Die Beerdigung findet am Donnerstag, 26. Januar, 14 Uhr, auf dem Friedhof im Obrigheimer Ortsteil Albsheim statt.