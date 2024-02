Im rechten Straßengraben hat eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt am Freitagabend um etwa 17.40 Uhr einen Unfallwagen gefunden. Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Kreisverkehrs auf der L520 bei Wattenheim und die Fahrerin, eine unverletzte 55-Jährige, saß noch hinter dem Steuer. Als die Polizisten mit ihr redeten, nahmen sie einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr und ein freiwilliger Alcotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Aus dem Schadensbild am Wagen rekonstruierten die Beamten folgenden Unfallhergang: Die Frau war mit ihrem Pkw in Richtung Mannheim auf der A6 unterwegs, kam dann im Ausfahrtsbereich Richtung Wattenheim zunächst links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Verkehrsschild. Anschließend fuhr sie auf der Gegenspur in Richtung Wattenheim weiter, ehe ihre Fahrt im Straßengraben endete. Der 55-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sowie ihr Führerschein wurden sichergestellt. Außerdem musste sie mit auf die Dienststelle, wo ihr eine gerichtlich verwertbare Blutprobe entnommen wurde. Die Gesamtschadenssumme wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.