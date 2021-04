Nächste Woche wird die neue Kindertagesstätte in der Otto-Fliesen-Straße eröffnet. Coronabedingt ohne Fest. Der Chef und seine Stellvertreterin sind trotzdem guter Dinge.

Markus Schubert hat die richtige Einstellung für die Leitung einer neuen Kindertagesstätte. Wo man als Außenstehende in der Woche vor der Eröffnung noch viel Baustelle sieht, sieht Schubert vor allem eins: Dass das Gebäude bald mit Leben gefüllt sein wird, und dass bis zum Einzug der ersten Kinder am Dienstag alles tipptopp ist. „Das wird klappen“, ist er sicher. Es ist im Vorfeld viel diskutiert worden über die neue Kita. Jetzt ist sie fertig – und schön geworden: große Fenster, direkter Terrassenzugang, viel Holz, freundliches Gelb.

Der 30-jährige Schubert, der zehn Jahre im Haus des Kindes gearbeitet hat, wird Chef der Einrichtung. Vivian Marx (33), die fünf Jahre im Haus des Kindes und sechs Jahre in der Kita mit Hort gearbeitet hat, seine Stellvertreterin. Der Obrigheimer und die Kirchheimbolanderin verstehen sich gut – und freuen sich auf die Aufgaben, die vor ihnen liegen. „Eine Kita aufzubauen, ist eine phantastische Gelegenheit“, findet Schubert. Marx sagt: „Es ist eine einmalige Chance und eine neue Perspektive.“

Sechs Erzieherinnen und zwei Erzieher

Die ersten 14 Kinder werden am Dienstag – coronabedingt ohne ein Fest – in die Einrichtung einziehen. Es ist eine Gruppe mit Kindern zwischen zwei und fünf Jahren, die derzeit noch im Haus des Kindes betreut wird. Anfang Mai werden dann vier neue Kinder aufgenommen und eingewöhnt. Jeden Monat folgen drei bis vier weitere – bis am Ende 50 Kinder (davon 30 Ganztagskinder) für Leben im Neubau sorgen. Die Kita startet mit vier Erzieherinnen und Schubert, im Juli kommen zwei Kolleginnen hinzu, im August ein Kollege – insgesamt teilen sich acht Mitarbeiter 6,25 Stellen.

Die Jobs in der neu aufzubauenden Kita sind offenbar begehrt. Auf die sieben Stellen, die zu besetzen waren, habe es 34 Bewerbungen gegeben, erzählt Schubert, der bei den digitalen Vorstellungsgesprächen dabei war. Ihm sei wichtig gewesen, dass die Kollegen altersgemischt sind und im Team viele verschiedene Schwerpunkte vereint sind. Alle Mitarbeiter teilen ein einheitliches „Bild vom Kind“.

Hier gibt es grob gesagt zwei Sichtweisen: Man kann das Kind als leeres Gefäß sehen, das mit Wissen zu füllen ist. Oder – und das ist die Sichtweise von Schubert und seinen Kolleginnen – man kann es als „Akteur seiner eigenen Entwicklung“ wahrnehmen. Schubert sagt dazu: „Wichtig sind uns in der neuen Einrichtung die Partizipation und die Teilhabe der Kinder bei den Belangen, die sie selbst betreffen.“

Es gehe darum, die Kinder und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen – ein Beispiel für das Ernstnehmen von Kinder-Meinungen sind Kinderkonferenzen, die regelmäßig stattfinden sollen.

In der neuen Kita gibt es keine festen Gruppen

Die sechs Erzieherinnen und zwei Erzieher haben festgehalten, welche Werte ihnen wichtig sind – und davon ausgehend ihre Haltung zu bestimmten Dingen wie Grenzen, Essen oder Abholsituation festgelegt und aus dem Ganzen wiederum ein Konzept für die Kita erarbeitet.

Am Ende dieses Prozesses stand die Erkenntnis, dass in der Kita offen gearbeitet werden soll. Es gibt keine festen Gruppen in der Einrichtung. Die Kinder sind frei, das zu tun, was sie wollen – basteln, bauen, konstruieren, Brett- oder Rollenspiele spielen, experimentieren, Rausgehen auf die Spielwiese. Wenn in den Schlafräumen nicht geruht wird, können die Kinder dort die Leseecke besuchen oder entspannen. Gleichwohl gibt es bestimmte Fixpunkte am Tag (Morgenkonferenz, Mittagessen, Kinderkonferenz), die dem Ganzen eine Struktur geben.

Die beiden Kita-Leiter sind zufrieden mit dem neuen Arbeitsort: „Es ist eine sehr schöne Kindertagesstätte mit sehr viel Holz“, sagt Marx, Schubert lobt die gute Arbeit von Architektin Jenni Bessai. Und wie ist das Gefühl wenige Tage vor der Eröffnung der komplett neuen Einrichtung? „Vorfreude ohne Ende“, sagt Marx. Die Kinder werden ihr Lächeln vorerst allerdings nicht zu sehen bekommen. Denn das Kita-Personal muss Masken tragen.

Zur Sache

Der Stadtrat hatte im Februar 2020 beschlossen, dass auf dem Gelände der Dekan-Ernst-Schule eine neue Kindertagesstätte in Holz-Elementbauweise für rund 800.000 Euro errichtet werden soll, weil mehr als 40 Kita-Plätze in der Stadt fehlten. Der Rat kam überein, dass diese Kita nicht „provisorisch“ genannt werden soll. Das Gebäude soll aber, so lautet der Plan, nur übergangsweise Kita sein. Wenn die Kita im Neubaugebiet „In der Bitz“ gebaut ist, sollen die Räume in der Otto-Fliesen-Straße für die Grundschule genutzt werden.