Intelligent, witzig, sehr gut einstudiert: So lässt sich auf den Punkt bringen, was die Fasnachter des TSV Neuleiningen bei ihrer Rosenmontagssitzung präsentierten. Alle Darbietungen stammten aus den eigenen Reihen – mit närrischer Hilfe aus Nachbarorten. Viele schlüpften in mehrere Rollen.

Eine enorme Konzentrations- und Koordinationsleistung erbrachte ein achtköpfiges Männerballett. Jeder war anders verkleidet, Tino Grünert als Polizist, Michael Schröpel als