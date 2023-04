In der Wormser Straße in Obrigheim hat die Polizeiinspektion Grünstadt am Montag zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Elf Fahrzeugführer wurden in dem Zeitraum aufgrund überhöhter Geschwindigkeit angehalten und kontrolliert. Der schnellste von ihnen war nach Angaben der Beamten mit 93 Stundenkilometern in der 50er-Zone unterwegs. Eine weitere Messstelle wurde zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr in der Eistalstraße in Mertesheim eingerichtet. Dort wurde der fließende Verkehr in Fahrtrichtung Ebertsheim beobachtet und es wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.