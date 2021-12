Von Anja Benndorf

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland, Frank Rüttger (CDU), soll mehr Geld bekommen.Einstimmig hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der VG dafür ausgesprochen, den Rathauschef zum 1. Januar 2022 in die Besoldungsgruppe B5 hochzustufen. Dadurch erhält er pro Monat 9637 Euro statt wie bisher 8763 Euro; es entstehen also monatliche Mehrkosten von brutto 874 Euro. Das Entgelt, das „hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten“ zusteht, hängt nach dem Landesbesoldungsgesetz von der Größe der Verwaltungseinheit und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgaben ab. Mit mehr als 31.000 Einwohnern ist die Verbandsgemeinde Leiningerland die achtgrößte in Rheinland-Pfalz und der Bürgermeister ist in Besoldungsgruppe B4 oder B5 einzuordnen. In der ersten Amtszeit ist die untere Kategorie zu wählen. Frühestens nach zwei Jahren ist dann eine Höherstufung zulässig. Rüttger ist am 11. Januar 2022 bereits vier Jahre in seiner jetzigen Funktion tätig. Theo Halama (FWG) meinte: „Es ist lobend anzuerkennen, dass Herr Rüttger nicht gleich nach zwei Jahren den Antrag auf Eingruppierung in B5 gestellt hat.“ Auch SPD-Mann Jörg Jokisch begrüßte die Höherstufung ausdrücklich.