Die ursprünglich aus Ebertsheim stammende Medizinhistorikerin Ulrike Enke hat eine umfassende Biografie des Mediziners, Immunologen und Nobelpreisträgers Emil von Behring verfasst. „Ich hatte so das Gefühl, da muss wirklich was Neues her“, sagt sie bescheiden – und beeinflusste damit auch die ARD-Fernsehserie „Charité“.

Behring, der 1854 in Westpreußen das Licht der Welt erblickte, zu Lebzeiten als „Retter der Kinder und Soldaten“ gefeiert wurde, die körpereigene Immunabwehr entdeckte, die Grundlagen für erfolgreiche Impfstoffe gegen Diphtherie und Tetanus entwickelte und 1917 hochgeehrt in Marburg starb, wurde zuletzt auch im Fernsehen reaktiviert. In der ersten Staffel der ARD-Serie „Charité“, die 2024 weiter fortgesetzt werden wird. Auch daran, wie Behring hier rüberkommt, hat Ulrike Enke Anteil. Weil sie den Marburger Nachlass des berühmten Professors für Bakteriologie und Hygiene bearbeitet, waren die beiden „Charité“-Drehbuchautorinnen im Vorfeld auf sie zugekommen, um von ihr Näheres über sein Werk und besonders seine wohl nicht eben einfache Persönlichkeit zu erfahren. Also nicht nur darüber, wer, sondern gerade auch wie er so war.

Mit Behrings Darstellung in der Serie, verkörpert von dem aus Mainz stammenden Schauspieler Matthias Koeberlin, zeigt Enke sich entsprechend einverstanden. „Ich finde, er sieht ihm ähnlich und hat den Charakter sehr gut getroffen“, lobt sie. „Dieses Mürrische oder Knarzige, das bringt der Matthias Koeberlin unglaublich gut rüber.“

Eine neue Biografie war dringend nötig

Anderen Darstellungen des allerersten Nobelpreisträgers für Medizin – er erhielt die Auszeichnung 1901–, besonders in der über Jahrzehnte maßgeblichen Biografie „Emil von Behring – Gestalt und Werk“, steht Ulrike Enke dagegen kritisch bis strikt ablehnend gegenüber. „Sie stammt aus dem Jahr 1940, und die beiden Verfasser Heinz Zeiss und der aus Alzey stammende Richard Bieling waren stramme Nazis“, erläutert sie. So hätten sie zum Beispiel Behrings angeheiratete Familie, also seine Ehefrau, die in der Klassifizierung der Nazis als „Halbjüdin“ galt, seine Schwiegereltern oder selbst seine sechs Söhne völlig unter den Tisch fallen lassen. Verherrlichend und beschönigend, sei Bielings und Zeiss' Biografie und schlicht unaufrichtig.

Wie Emil von Behrings Leben tatsächlich verlief und wie er wohl wirklich war, konnte Enke eingehend recherchieren und studieren, seit sie 2009 als studierte Literaturwissenschaftlerin und Medizinhistorikerin mit der Aufarbeitung seines umfangreichen Nachlasses betraut wurde und diesen im Rahmen eines Forschungsprojekts an der Uni Marburg sichtete, ordnete und für die weitere wissenschaftliche Auswertung zugänglich machte.

Grünstadter Gymnasium als persönlicher Glücksfall

„Ich fühle mich bis heute als Pfälzerin“, sagt die in Ebertsheim als Ulrike Noack geborene Autorin, die inzwischen aber schon lange in Wettenberg im hessischen Landkreis Gießen zu Hause ist. „Es sieht so ähnlich aus wie in Ebertsheim, wenn ich hier aus dem Fenster gucke“, erklärt sie. „Wir gucken aufs Feld, so wie in dem Haus, in dem ich geboren bin.“ Im Eiswoog, „einer meiner Traumorte“, wie sie schwärmt, hat sie schwimmen gelernt und später das Leininger-Gymnasium in Grünstadt besucht. „Das war wirklich ein Glücksfall, weil diese Schule damals einen neuen Direktor bekommen hat und wir sehr junge und sehr engagierte Lehrer hatten“, urteilt die 67-Jährige im Rückblick. Sie sei ihrer Schule sehr dankbar, ergänzt sie, „dass ich als richtiges Dorfkind da schnuppern konnte, was so in der Welt vor sich geht“. Bis heute organisiert sie die Klassentreffen in Weisenheim am Berg oder Dirmstein, wo ihre Eltern leben.

Eine Naturwissenschaftlerin, die sich auch auf Sprache versteht

Das Studium führte sie nach dem Abitur an die Universität Bonn. Biologie und Germanistik waren ihre Fächer – „eine Kombination, die nicht immer einfach zu organisieren war“, wie Enke sich erinnert. Dafür war sie anschließend genau passend für eine Stelle der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, die die Schriften des Frankfurter Anatomen Samuel Thomas von Soemmerring herausgab. „Die suchten eine Person, die sowohl eine Geistes- als auch eine Naturwissenschaft studiert hatte. Und das war dann ich“, berichtet Enke. „So bin ich in der Medizingeschichte gelandet.“

Auf Soemmerring folgte ein Projekt über 400 Jahre Medizin in Gießen, bei dem Enke über wichtige Institutionen, Akteure und Ereignisse von 1607 bis ins 20. Jahrhundert veröffentlichte, und darauf eben das Angebot, den Nachlass von Emil von Behring aufzuarbeiten, der sich an dessen langjährigen Wirkungsstätte in Marburg befand. Unzählige Briefe an und von Behring, Fotos, Manuskripte, Laborprotokolle oder Verträge habe sie seither in Händen gehalten, Handschriften entziffert und Gesichter identifiziert, resümiert die Autorin. Dass die Beschäftigung mit diesen Lebenszeugnissen schließlich in eine Biografie münden würde, habe sie bei Aufnahme ihrer Arbeit mehr als ein Dutzend Jahre zuvor noch nicht geahnt. Verfasst hat sie sie in weiten Teilen zu Zeiten der Corona-Pandemie und dabei in der Historie gewisse Parallelen zu den aktuellen Debatten um die Bekämpfung des Virus erkannt. Sie sieht ihr fast 600-seitiges Buch dabei schlicht und bescheiden als eine durch erzählerische Verdichtung verbundene Montage von Fundstücken aus Behrings Leben.

Ulrike Enke: Emil von Behring 1854–1917, Immunologe – Unternehmer – Nobelpreisträger. Wallstein-Verlag, gebunden, 597 Seiten, 34 Euro.