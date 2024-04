Der Marathon Deutsche Weinstraße am Sonntag hat massive Folgen für den Straßenverkehr im Leiningerland. Die Strecke zwischen Bockenheim und Grünstadt etwa ist von 10 bis 15.30 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt. Zwischen Bobenheim am Berg und Bad Dürkheim sowie in der Gegenrichtung von Bad Dürkheim nach Kirchheim wird die Strecke an einzelnen Abschnitten versetzt jeweils für etwa drei Stunden gesperrt, bis alle Läufer den Abschnitt komplett passiert haben. Die Organisatoren sagen: „Wer mit dem Auto die Strecke passieren will, muss mit Verzögerungen rechnen. Termine sollten am besten so geplant werden, dass sie vor 10 Uhr oder nach 15 Uhr liegen.“ Weil weitere Verbindungsstrecken im Kreis Bad Dürkheim ohnehin gesperrt sind, ist in der Region mit erheblichen Behinderungen zu rechen. Einen genaueren Überblick über Sperrzeiten für einzelne Abschnitte an der Laufstrecke gibt es im Internet auf www.marathon-deutsche-weinstrasse.de. Über den Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“ geht’s zum Merkzettel „Verkehrsleitsystem Verbandsgemeinden“.