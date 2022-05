LEININGERLAND. Anfang Juni soll die Ausschreibung für den Einbau von Lüftungsanlagen in allen elf Grundschulen der Verbandsgemeinde Leiningerland erfolgen.

„Die Aufträge sollten dann möglichst vor den Sommerferien vergeben werden.“ Das sagte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) auf Nachfrage von Simone Wietzke, Rektorin der Schule am 20-Röhrenbrunnen in Altleiningen, in der Sitzung des Schulträgerausschusses am Donnerstagabend. Im August 2021 hatte der VG-Rat beschlossen, stationäre Luftreinigungsgeräte für die Klassenzimmer anzuschaffen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro. Die Investition wird zu 80 Prozent vom Bund gefördert.

Mit den Filtern auch noch Heizkosten sparen

Der Ausschussvorsitzende Carsten Brauer (CDU) wies darauf hin, dass diese Luftaustauscher mit Wärmerückgewinnung arbeiten, wodurch sich die Heizkosten reduzieren lassen. Winfried Wolff (Bündnis 90/Die Grünen) wollte in dem Zusammenhang wissen, wann alle Schulgebäude und Turnhallen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sind. Rüttger sagte, dass die Möglichkeit der Installation von verschiedenen Faktoren abhänge, unter anderem von den statischen Gegebenheiten der Dächer und ob die entsprechenden Module überhaupt verfügbar seien. Auch denkmalschutzrechtliche Fragen spielten eine Rolle. In Wattenheim zum Beispiel dürften keine Solar-Elemente angebracht werden.