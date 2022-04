Einen besonderen Jahrgang hat das Leininger-Gymnasium in Grünstadt verabschiedet und am Freitag ausgiebig gefeiert: 88 junge Menschen, die allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz ihr Abitur geschafft haben. Und dabei sogar einen neuen Hausrekord aufstellten.

Das habe er noch nicht erlebt, sagte der Oberstufen-Leiter Volker Wahrhusen und geriet ins Schwärmen. Unter den diesjährigen 88 Abiturienten des Leininger-Gymnasiums (LG) in Grünstadt hätten 32 eine Zeugnisdurchschnittsnote mit einer Eins vor dem Komma. „Allein drei Absolventen haben die Traumnote 1,0 erreicht: Katharina Hollingshausen, Hanna Glogger und Niklas Gatzka“, berichtete er.

Letzterer sei unter den Besten der Allerbeste, denn er habe es geschafft, 883 von 900 möglichen Punkten zu erzielen. „Das heißt, Niklas hat keine Prüfung mit weniger als 14 Punkten, also einer glatten Eins, abgeschlossen. Damit hat er einen neuen Hausrekord aufgestellt“, sagte Wahrhusen. Obwohl fast die gesamte Oberstufe lang unter Pandemie-Bedingungen gearbeitet werden musste, hat der Jahrgang Abitur im Mittel mit einer 2,21 – und damit besser als die Vorgänger 2021 – abgeschlossen.

Selbstdisziplin und Selbstorganisation gelernt

Womöglich seien die diesjährigen Absolventen auch besser als viele vor ihnen auf das weitere Leben mit Ausbildung oder Studium vorbereitet, meinte Direktorin Cornelia Diehl. Schließlich hätten sie wegen Corona eine Menge in den Bereichen Selbstmotivation, Selbstdisziplin und auch Selbstorganisation gelernt. „Zum ersten Mal seit langem bildete sich aus ihren Reihen eine Schülervertretung, die den Namen auch verdiente“, sagte Diehl bei der Zeugnisübergabe. „Wir begegneten uns auf Augenhöhe, Sie waren uns kritisch-konstruktive Gesprächspartner und gestalteten mit uns zwei Jahre Ausnahmezustand“, meinte die Direktorin.

Der Skilehrgang im Januar 2020 sei die letzte Kursfahrt der Abiturienten gewesen. „Unbeschwerte Stunden im Schnee, während sich andernorts bereits ein Virus auf die Reise machte, das in den folgenden Monaten ein neues Drehbuch schreiben und die Regie übernehmen sollte“, blickte die Schulleiterin passend zum Abi-Motto „Abiversalstudios Grünstadt“ zurück. Als Protagonisten in einem Film, den man Gymnasialzeit nenne, hätten die Jungen und Mädchen stets im Zentrum der Bemühungen ihrer Lehrkräfte gestanden, hob sie hervor.

Letzte Abiturfeier für Rektorin Diehl

Diehl, für die es die letzte Abiturfeier in ihrer Amtszeit war, dankte ihren Kollegen ausdrücklich dafür, dass sie auch in der Pandemie, die das, was Schule zum Lebensraum werden lässt, in den Hintergrund drängte, alles daran gesetzt hätten, einen guten Unterricht für die Hauptdarsteller zu machen. Die Absolventen wiederum bedankten sich beim Abiball am Freitag in der Hettenleidelheimer Festhalle Gut Heil mit einer Oscarverleihung bei den Lehrkräften.

Als „bester Newcomer“, der gleich Stammkursleiter des Leistungskurses Sport wurde, erhielt Christopher Klein die begehrte Trophäe in Form eines Basketballs mit Unterschriften seiner Schüler. Für den „besten Dokumentarfilm“ wurde die Geschichtslehrerin Corinna Salzner-Umminger gewürdigt, die ihren Schülern auch beigebracht habe, verschiedene Formen der Berichterstattung kritisch zu hinterfragen. Anna-Maria Bachmann bekam die Auszeichnung für den „besten englischsprachigen Film“, ihre große Geduld beim Korrigieren und die „abwechslungsreichsten siebten Stunden“.

Oscar-Verleihung für die Lehrer

Seine „muntere, lockere und sympathische Art“ hat dem Erdkunde-, Geschichte- und Spanischlehrer Javier Blanco Obeso erstmals einen Preis dieser Art eingebracht. Einen Ehren-Oscar erhielt der Biologie- und Chemielehrer Roland Willenbacher von seinem letzten Leistungskurs: „für sein Lebenswerk und als bester Stammkursleiter“. Matthias Jungs unermüdliche Versuche, die künstlerische Ader seiner Schützlinge freizulegen, wurde honoriert mit der Würdigung für die „beste Regieassistenz“. Dabei übergaben ihm die Schüler eine Porträtzeichnung von sich.

Dass er den Laden am Laufen halte und sie hervorragend auf das Abi vorbereitet habe, bescheinigten die Absolventen Volker Wahrhusen. Er bekam den Oscar für die „beste Regie“. Den wichtigsten Preis gab es für das „beste Drehbuch“ und der ging an Cornelia Diehl. Die Oberstudiendirektorin habe die Herkulesaufgabe gemeistert, das Filmskript bei sich täglich ändernden Corona-Regeln für rund 1000 Schüler und 80 Lehrkräfte permanent umzuschreiben.

Die Geehrten

Felix Eichner (Preis der Kreisverwaltung für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration), Niklas Gatzka (Preis des Fördervereins als Jahrgangsbester und Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Hanna Glogger (Preis der Fachschaft Deutsch für das beste Abitur in dem Fach), Katharina Hollingshausen (Preise der Fachschaft Mathematik und der Deutschen Mathematiker Vereinigung sowie Preis der Fachschaft Latein), Viktoria Homburg (Preis der Bildungsministerin für besonderes Engagement im schulischen Kontext), Benjamin Kramer (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Eva Lobach (Preis der Fachschaft Geschichte), Lotta Mahling (Preis der Stiftung Pfalzmetall), Marie Metzner (Preis des Schulelternbeirats für besonderen Einsatz in der Schule), Lara Schiffer (Jacobi-Preis für besondere Leistungen in Bildender Kunst), Marie Wetzel (Pierre-de-Coubertin-Medaille für herausragende sportliche Leistungen) und Lydia Zander (Scheffelpreis für bemerkenswerte Leistungen im Fach Deutsch).

Die Abiturienten

Brian Baaden (Grünstadt), Madeleine Balz (Kindenheim), Jakob Bär (Grünstadt), Sarah Baum (Bissersheim), Linus Bender (Grünstadt), Jonas Boll (Kirchheim), Lucia Bordasch (Carlsberg), Lion Busch (Kindenheim), Farisa Dachkilgov (Grünstadt), Sophie Dommanget (Grünstadt), Felix Eichner (Kleinkarlbach), Nina Emmerich (Hettenleidelheim), Alwin Flatter (Hettenleidelheim), Johanna Förster (Bobenheim am Berg), Jaling Franke (Grünstadt), Tobias Frey (Bobenheim am Berg), Felix Fritz (Obrigheim), Maryam Gabriel (Grünstadt), Niklas Gatzka (Grünstadt), Jule Gellweiler (Neuleiningen), Ben Gellweiler (Neuleiningen), Nick Gerstner (Grünstadt), Hanna Glogger (Dackenheim), Paul Goldner (Quirnheim), Eric Grabo (Carlsberg), Kira Grabo (Carlsberg), Linn Graefen (Herxheim am Berg), Fidelis Gruber (Flörsheim-Dalsheim), Claudio Guzmán Heckwolf (Kleinkarlbach), Leon Heidenmann (Grünstadt), Fabian Heiligtag (Obrigheim), Sarah Helf (Bockenheim instr), Monika Henninger (Kallstadt), Janis Hepp (Wattenheim), Moritz Heppes (Grünstadt), Lilly-Marie Hoffmann (Grünstadt), Katharina Hollingshausen (Grünstadt), Pauline Holze (Altleiningen), Victoria Homburg (Grünstadt), Lena Hosinger (Altleiningen), Linus Jacob (Grünstadt), Uta Jost (Kirchheim), Christian Kessler (Grünstadt), Felix Kleiber (Grünstadt), Sophia Kling (Kleinkarlbach), Jakob Kögel (Obrigheim), Alexandros Kornaros (Hettenleidelheim), Ann-Sophie Körner (Grünstadt), Marie Krajewski (Bockenheim), Benjamin Kramer (Grünstadt), Jonas Krikava (Ebertsheim), Lara Kroneberger (Kirchheim), Lea Krüchten (Grünstadt), Johannes Lang (Grünstadt), Davina Laubscher (Kirchheim), Eva-Sophia Lobach (Bad Dürkheim), Jasmin Luther (Quirnheim), Lotta Mahling (Neuleiningen), Moritz Marthaler (Grünstadt), Lilly Mehling (Lambsheim), Marie Metzner (Kallstadt), Magdalena Misling (Carlsberg), Jasmin Montag (Wattenheim), Yara Müller (Hohen-Sülzen), Frederic Neckerauer (Bockenheim), Julius Neu (Grünstadt), Julia Neumeister (Bockenheim), Fritz Oberlaender (Kleinkarlbach), Zerin Özlü (Grünstadt), Katharina Prieb (Grünstadt), Moritz Renner (Grünstadt), Dilara Sagik (Kirchheim), Lara Schiffer (Kirchheim), Yvo Schlamp (Grünstadt), Julian Schlepütz (Bockenheim), Lasse Schraut (Battenberg), Ole Spatz (Mertesheim), Marlene Stein (Grünstadt), Paul Studenski (Grünstadt), Akif Umminger (Obrigheim), Marc Vogelsgesang (Bobenheim am Berg), Laura Vogt (Grünstadt), Sascha Völker (Grünstadt), Thorsten Waldau (Bobenheim am Berg), Clara Weinig (Carlsberg), Marie Wetzel (Kirchheim), Lydia Zander (Kirchheim) und Kathrin Zerner (Grünstadt).