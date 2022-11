Als der VfB Haßloch im Kellerduell gegen den TuS Altleiningen den ersten Landesliga-Heimsieg feierte, saß bei den Gästen ein neuer Trainer auf der Bank. Michael Wolter ist vor dem Spiel, das der TuS mit 1:2 (1:1) verlor, zurückgetreten. Der bisherige Spieler-Co-Trainer Henrik Weisenborn ist zumindest bis zur Winterpause als dessen Nachfolger bestimmt.

Völlig konsterniert

Gestern gelang dem VfB durch George Yalman früh per Flachschuss die 1:0-Führung (7.). Das 1:1 hatte die VfB-Abwehr selbst zu verantworten, da sie den Altleininger Erik Tuttobene nicht am Schuss aus etwa zehn Metern Entfernung hinderte. Dass die Haßlocher in der 87. Minute mit 2:1 in Führung gingen, war überraschend. Tom Schlegel, der auf der rechten Seite eine tolle Leistung bot, spielte dem aufgerückten Innenverteidiger Dennis Klein den Ball in den Lauf. Klein ließ TuS-Keeper Stoffel aus kurzer Distanz keine Abwehrchance.

Altleiningens Neu-Trainer Henrik Weisenborn war nach dem Abpfiff völlig konsterniert und eilte sofort in die Kabine. Die Gäste waren auf das Schiedsrichtergespann schlecht zu sprechen. „Wir hätten uns gewünscht, dass der Verband einen guten Unparteiischen schickt. Wir hätten eigentlich drei Foulelfmeter bekommen müssen“, stellte ein Altleininger Betreuer fest.

Kein Zurück mehr möglich

Wolter habe ihn, so Spielleiter Davor Vulinovic, schon in Gimbsheim darüber informiert, dass er zurücktreten wolle. Zwar habe – laut Wolter – die Mannschaft versucht, ihn nochmals umzustimmen, doch der Verein hatte seinen Entschluss schon akzeptiert. Da gab es dann für den Coach kein Zurück mehr in seinem Entschluss, der ihm nicht leichtgefallen sei: „Das ist ja meine Mannschaft, die ich zusammengestellt habe.“

„Wenn es einmal ausgesprochen ist, dann hat ein Trainer ja mit der Aufgabe auch schon irgendwie abgeschlossen“, begründet Vulinovic, dass der Verein auf Überredungsversuche verzichtet habe. Weisenborn genieße nun das Vertrauen bis zur Winterpause. Der Verein sei daher nun nicht auf der Suche nach einem neuen Coach. Wolter war seit Juni 2020 beim TuS Altleiningen.