Landesligist VfR Grünstadt kann am Sonntag aus eigener Kraft Platz zwei in der Aufstiegsrunde der Landesliga und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen zum Aufstieg in die Verbandsliga sichern. Ab 15.30 Uhr gastiert der VfR beim abgeschlagenen SV Ruchheim. Und wenn die Konkurrenz mitspielt, geht vielleicht noch was in Richtung Titel.

Spannender als in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga Ost geht es kaum. Ein Sieg beim SV Ruchheim am Sonntag, und der VfR Grünstadt bekommt zumindest in den Relegationsspielen gegen den Zweiten