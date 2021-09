Von Helmut Dell

Kunst im Schnelldurchlauf präsentierte der Kunstverein Donnersbergkreis am Eisenberger Rathaus. Gut 50 Besucher fanden sich dazu hier am Montagabend ein. Der Künstler Reinhard Geller aus dem Zellertal hatte sechs leistungsstarke Beamer aufgebaut und die Seitenwand des mittleren Gebäudes der Verbandsgemeinde-Verwaltung zur Projektionsfläche umfunktioniert. Bei Dunkelheit wurden mehr als 100 Bilder von Skulpturen, Ölgemälden, Aquarellen und Fotografien fortlaufend in überdimensionaler Größe gezeigt. Hierbei sah der Betrachter jedes einzelne Kunstwerk gerademal 30 Sekunden, ehe das nächste an der Reihe war. Bei der Anordnung der Werke wurde nicht nach Themen, sondern nach den Namen der 20 Künstler des Vereins vorgegangen, die sich an der Aktion mit dem Namen „PopUp“ beteiligten. Die Eisenberger Südstadt zeigte sich an diesem Abend extrem ruhig und somit konnten sich die Besucher voll den Eindrücken an der Wand widmen. „Wir können derzeit keine Ausstellungen in Räumen planen und daher gehen wir hinaus ins Freie und zeigen unsere Kunst innerhalb einer Stunde“, meinte Reinhard Geller.