In diesem Jahr sind die Tiere besonders früh dran: Weil es schon so warm ist, hat die Krötenwanderung nach Naturschützer-Angaben bereits begonnen – etwa drei Wochen eher als sonst. Am nächsten Samstag will der Naturschutzbund (Nabu) Eisenberg/Leiningerland in Altleiningen daher wieder Zäune zum Schutz der Amphibien aufstellen. Sie hindern die Tiere daran, die Straße ungeschützt zu überqueren. Stattdessen fallen sie in im Boden eingebuddelte Eimer. Zum Aufstellen der Barrieren werden Helfer gesucht, Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz der ITW Welding. Ersatztermin bei schlechtem Wetter: Samstag, 2. März, Unterstützer werden außerdem gebraucht, um die Kröten, Frösche und Molche in der Abenddämmerung über die Straße zu tragen. Helfer melden sich bei Ulrike Klett, Telefon 0172 8022313 oder E-Mail klett.ulrike@web.de.