Aufgrund der Pandemie und der dadurch erlassenen Corona-Bekämpfungsverordnungen musste der Kulturverein Grünstadt die für diesen Monat geplanten Konzerte absagen: das am 7. November mit dem Arirang-Quintett und das am 28. November mit Claire Huangci. Aufgrund der Erfahrungen mit den im Frühjahr abgesagten Konzerten und weil nur noch 15 Eintrittskarten nicht zurückgegeben wurden, hat sich der Verein entschlossen, die Rückabwicklung der gekauften Tickets selbst vorzunehmen. Alle Personen, die ihre gekauften Karten zurückgeben möchten, können sich direkt an den Vorsitzenden wenden: Volker Handwerk, Freundchenstraße 14, 67269 Grünstadt, Telefon 06359/919427. Im ersten Quartal 2021 sind drei Konzerte im Weinstraßencenter vorgesehen: am 17. Januar mit dem Violin-Duo The Twiolins, am 20. Februar mit dem Duo Konstantin Reinfeld und Benjamin Nuss (Mundharmonika und Klavier, Echo-Klassik Preisträger 2019) und am 20. März mit dem Luca Sestak Trio. Angesichts der Entwicklung des Infektionsgeschehens ist aber nicht sicher, ob diese Veranstaltungen stattfinden können.