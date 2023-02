Endlich wieder Kolping-Fastnacht in Ramsen, mit Kapelle und gut gelauntem Elferrat! Mit Luftballons und Luftschlangen, mit bunt kostümierten Gästen und kreativen Rednern, Sängern und Tänzern. Passend zum aufkeimenden Frühling wurde unter anderem zu „Tulpen aus Amsterdam“ geschunkelt. Sitzungspräsident Anton Rikard erinnerte an die elf Faschingsgebote. Zum Beispiel, dass Raketen Pflicht seien und auch sonst mit dem Applaus nicht geknausert werden solle. Tatjana Korluss und Beate Müller gaben in der Bütt dem Begriff UfO eine neue Bedeutung: „Unheimlich faules Objekt“ (Ehemann). Für den erkrankten Dominik Benninghof waren Irmgard und Wolfgang Lenhart eingesprungen. Leonhard Rikart und Lukas Eymann kamen zu dem Schluss, dass man vieles mit Alkohol besser ertragen könne: „Der größte Feind des Menschen ist der Alkohol, aber in der Bibel steht, man soll auch seine Feinde lieben.“ Was fürs Auge boten die vielen Tänzer. Das Männerballett (unser Bild) war gleich zweimal zu erleben. Insgesamt lieferten die Akteure ab, als hätte es nie eine Zwangspause gegeben.