Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kita Am Wiesenpfad beherbergt derzeit eine Redaktion. Am Dienstag gab es dort auch eine Pressekonferenz. 25 kleine Journalisten haben vier Gästen Löcher in den Bauch gefragt. Erstmals beteiligt sich die Einrichtung am RHEINPFALZ-Lese-Projekt.

Als Interviewpartner stehen Einrichtungsleiterin Ulrike Pracht, Erzieherin Iris Schreiner, Köchin Petra Kochenburger und Hettenleidelheims Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) zur Verfügung.