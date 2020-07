Gut eine Woche nach dem Überfall auf eine Spielhalle am Schillerplatz in der Grünstadter Fußgängerzone, gibt es noch keine heiße Spur zu den Tätern. Wie Polizeichef Sigfried Doll berichtet, sind aber auch noch nicht alle Hinweise aus der Bevölkerung abgearbeitet worden und die Beamten ermitteln aktuell in alle Richtungen. Tatsächlich seien nach einem Zeugenaufruf der Polizeiinspektion Grünstadt mehrere Meldungen von Bürgern eingegangen, die sich im näheren Umfeld der Spielhalle aufgehalten und verdächtige Vorgänge beobachtet hätten. Diese Spuren würden aktuell verfolgt. Der Überfall hatte sich in der Nacht auf Samstag, 4. Juli, ereignet. Zwei maskierte und mit Schlagstöcken bewaffnete Männer hatten eine Angestellte abgepasst, die die Halle gerade schließen wollte, sie zurück ins Gebäudeinnere gedrängt und sie unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe eines vierstelligen Geldbetrags bewegt. Die Täter flüchteten danach zu Fuß, konnten aber bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gestellt werden. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt weiterhin entgegen: Telefon 06359/93120.