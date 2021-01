Keine öffentlichen Heiligen Messen gibt es in der Pfarrei Heiliger Lukas mit dem Sitz in Hettenleidelheim bis mindestens Ende Januar. Dies entschieden die Verantwortlichen der Pfarrei am Freitag. Die Bistumsleitung hatte ab 27. Dezember alle öffentlichen Gottesdienste bis 10. Januar mit Blick auf Corona verboten, nun aber Mitte dieser Woche den Verantwortlichen vor Ort aufgetragen, zu entscheiden, ob unter beträchtlichen Sicherheitsauflagen öffentlich Gottesdienst gefeiert wird oder nicht. Die Mitglieder des Pfarreirats, dazu befragt, hätten mehrheitlich zwecks Indektionsschutz von öffentlichen Gottesdiensten absehen wollen. Beschlossen ist dies bislang bis Monatsende.