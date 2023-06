Der Kindertag ist eine der beliebtesten Veranstaltungen des Wirtschaftsforums Grünstadt. Am Samstag, 17. Juni, 10 bis 16 Uhr, findet er zum 25. Mal statt. Anlässlich dieses Jubiläums ist das Angebot besonders groß. Es wird einige Neuerungen geben, aber auch vieles Bewährte. Zu Letzterem gehören unter anderem der Auftritt eines Clowns, Spiel- und Bastelmöglichkeiten und der Flohmarkt. Jungen und Mädchen können ihr Taschengeld aufbessern mit dem Verkauf gut erhaltener, aber nicht mehr gebrauchter Bücher, CDs, Kuscheltiere, Bauklötze, Gesellschaftsspiele und anderer Dingen, die sonst noch in ihren Zimmern, auf Speichern oder in Kellern schlummern. In der Fußgängerzone können sie eine Decke ausbreiten oder einen Tisch aufstellen. Eine Standgebühr wird nicht verlangt, allerdings sollte der Standort mit den Einzelhändlern abgestimmt werden. Dabei behilflich ist auch der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft, Ernst-Uwe Bernard, Telefon 06359 84375 oder 0172 6177337.