Heimlich aus dem Staub gemacht hat sich ein Autofahrer, der am Mittwochmorgen zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in Bockenheim beim Abbiegen das Lenkrad offenbar zu scharf eingeschlagen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte von der B271 aus nach rechts auf die K37 in Richtung Obrigheim wollte. Dabei erwischte er ein Verkehrsschild und eine Grundstücksmauer. Sachschaden: etwa 900 Euro. Hinweise an die Polizei Grünstadt, Telefon 06359 93120, per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.