Im Kreisverkehr in der Kerzenheimer Straße hat sich am Dienstag gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 71-jähriger Kleinbusfahrer war von der Hauptstraße kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Vor ihm befand sich ein 47-jähriger Fahrradfahrer, der in dieselbe Richtung wollte. Der Kleinbusfahrer überholte den Radler im Kreisverkehr und streifte ihn infolge des zu geringen Seitenabstands am Arm. Das führte zum Sturz des Fahrradfahrers und hatte leichte Verletzungen zur Folge.