Einfach getürmt ist ein Autofahrer, der am Freitagabend in Eisenberg einen Unfall gebaut hat. Nach Angaben der Polizei sei der Fahrer mit seinem Wagen gegen 19.30 Uhr nach Durchfahren des Kreisverkehrs in der Ebertsheimer Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel kollidiert. Dann landete er letztendlich im dortigen Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise handelte es sich bei dem Unfallfahrzeug um eine schwarze Limousine, welche mit zwei männlichen Personen besetzt war, so die Polizei. Am Fahrzeug müssten gut sichtbare Beschädigungen durch den Unfall entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 06352 911-2700.