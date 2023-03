Einen Wert von knapp über 0,5 Promille maßen Polizisten bei einem Autofahrer, den sie am Montagabend gegen 23.45 Uhr in Neuleiningen kontrollierten. Der 23-Jährige musste deshalb mit zur Dienststelle in Grünstadt, wo mit ihm ein weiterer und präziserer Test gemacht wurde. Das Ergebnis blieb aber gleich. Nun blühen dem Mann 500 Euro Bußgeld, zwei Flensburg-Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.