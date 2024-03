Ein entwendeter Gullydeckel ist am Samstag hinter einer Bushaltestelle in Carlsberg gefunden und sogleich wieder ordnungsgemäß eingesetzt worden. Die Polizei weist darauf hin, dass das Entfernen von Schacht- oder Gullydeckeln eine Straftat ist und eine Unfallgefahr insbesondere für Rad- und Motorradfahrer darstellt. Aus diesem Grund ist in der Sache auch ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet worden. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern hat, meldet sich unverzüglich bei der Grünstadter Polizeiinspektion, Telefon 06359 93120.