Am Samstag wird’s in Hettenleidelheim so spaßig-schaurig wie seit 2019 nicht mehr: Es gibt wieder einen Nachtumzug, die Veranstalter rechnen mit 1000 Teilnehmern und 5000 Besuchern. Was Schaulustige über die neunte Auflage wissen müssen.

Wie viele Teilnehmer wird der Hettenleidelheimer Nachtumzug zählen?

56 Zugnummern, an denen sich insgesamt rund 1000 Personen beteiligen, hat der Ortsbürgermeister Steffen Blaga