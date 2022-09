Gegen 7.40 Uhr ist ein 38-jähriger Motorradfahrer am Donnerstag auf der B47 in Richtung Kreisverkehr zur A6 unterwegs gewesen. An der Einmündung Poststraße bog nach Polizeiangaben eine 43-Jährige mit ihrem VW Golf auf die B47 nach links in Richtung Eisenberg ein und übersah dabei den herannahenden Motorradfahrer. Dieser wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.