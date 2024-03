Seit nunmehr 177 Jahren gibt es den Gesangverein Bockenheim 1847. Sein 175-jährigesBestehen hat er am Samstagabend mit einem Frühjahrskonzert nachgefeiert – und hatte dabei ungewöhnliche junge Unterstützung an seiner Seite. Dem Publikum gefiel es.

Als im Jahr 1847 im ehemaligen Groß- und Kleinbockenheim der MGV Liedertafel und der MGV Frohsinn gegründet wurden, hat sicher niemand vorhergesehen, dass 177 Jahre später immer noch fröhlich und aktiv und vor allem gemeinsam gesungen wird. 1968 ging aus den beiden Vereinen der Männergesangverein 1847 hervor und ein Jahr später durften auch Frauen mitsingen. Heute treffen sich rund 25 Sängerinnen und Sänger einmal wöchentlich zur Probe und studieren unter der Leitung von Chorleiterin Lena Lissy aktuelle Stücke, Schlager sowie traditionelle Lieder ein – auch englischsprachige Texte gehören zum Repertoire.

Gemeinsam mit den Singflöhen, dem Kinderchor der örtlichen Grundschule, verzauberten die Mitglieder des MGV das Publikum bereits zu Beginn des Konzerts. „Derzeit handelt es sich noch um eine Art Kooperation mit der Grundschule. Sollten auch noch andere Kinder im Chor mitsingen wollen, würden wir aber darüber nachdenken, den Kinderchor dem Verein anzugliedern“, sagte Ulrike Eymann, die die Geschicke des MGV seit 2001 lenkt.

Zwei Weltkriege überlebt

Die gebürtige Bockenheimerin ist in die Fußstapfen ihrer Vorfahren getreten. „Vor mir war mein Vater, Oskar Griebel, 40 Jahre lang Vorsitzender des Vereins“, erzählte sie. Und vor ihrem Vater hatte ihr Großvater, Willi Griebel, 30 Jahre lang den Vorsitz inne. Aktuell liege die Altersspanne der aktiven Sänger zwischen 30 und 90 Jahren, berichtete Eymann. Dem Verein gehören neben den rund 25 Sängerinnen und Sängern noch 51 passive Mitglieder an.

Beim Jubiläumsauftritt wurden die Aktiven mit viel Applaus für ihre beachtliche Leistung belohnt. Es stand unter anderem das Stück „Liebe ist alles“ des Musikduos Rosenstolz auf dem Programm. „Singen macht Freude“, resümierte Karla Kronenberger, die Vorsitzende des Kreischorverbandes Nordpfalz, die neben vielen lobenden Worten eine Urkunde für das 175-jährige Bestehen des Vereins im Gepäck hatte.

Dass das Jubiläum zwei Jahre verspätet gefeiert wird, sei unter anderem der Coronapandemie geschuldet, erzählte Eymann. Die nachgeholte Feier sei allerdings kein Problem, Hauptsache sei doch, dass der Verein weiter aktiv bleiben kann. Immerhin habe er schon zwei Weltkriege überlebt.

Frischer Schwung seit 2019

Frischen Schwung bringt seit 2019 Chorleiterin Lena Lissy mit. Auch an diesem Abend animierte sie die Sängerinnen und Sänger, ihre Stimmen kraftvoll einzusetzen. Timo Benß begleitete den Chor am Klavier und führte zudem kurzweilig und humorvoll durch das zweieinhalbstündige Programm. Zu Gast waren der MGV Sausenheim sowie die Sängergemeinschaft Wattenheim/Hertlingshausen. Beide Chöre stellten ihr gesangliches Können eindrucksvoll zur Schau und ernteten dafür ebenfalls großen Applaus.

Vertreter von Vereinen und Kommunalpolitik sowie die Weingräfin des Leiningerlands gehörten zu den Gratulanten. Die Vorsitzende, die sich über die vielen Grußworte sehr freute, versicherte: „Wir wollen schauen, dass es im Verein immer weitergeht.“ Generell sei es nicht einfach, Nachwuchs zu finden, insbesondere für Ämter mit gewisser Verantwortung. Trotzdem sei der Verein gut aufgestellt und kürzlich seien zwei neue Sänger hinzugekommen.

Wer gern mitsingen oder auch mal nur zum Schnuppern vorbeikommen will, sei herzlich willkommen, sagte Eymann. Und dann gibt es ja auch noch die Singflöhe. Wenn die Winzlinge ihre Freude am Singen behalten, stehen die Chancen des MGV 1847 auf ein paar Eintritte in den Erwachsenenchor ja vielleicht gar nicht so schlecht. Aber das dauert natürlich noch ein paar Jahre.

Termin

Der Männergesangverein 1847 probt jeden Mittwoch um 19.30 Uhr im Sängerheim, Weinstraße 53.