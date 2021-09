Die Grünstadter Ortsgruppe von Fridays for Future geht am Freitag, 24. September, wieder auf die Straße. Mit der Aktion „Klimaplanlos“ will sie vor der Bundestagswahl auf Weichenstellungen für die Zukunft aufmerksam machen. Mareike Bruhns von der Gruppe sagt: „Die kommende Legislaturperiode ist maßgeblich dafür, wie die folgenden Jahrzehnte aussehen werden. Es wird sich entscheiden, ob wir in Zukunft von Überschwemmung zu Waldbrand zu Dürreperiode stolpern und ob weitere Menschen ihr Zuhause verlieren, oder ob wir es schaffen, eine lebenswerte Zukunft für alle kommenden Generationen zu schaffen.“ Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Hauptbahnhof in Grünstadt. Von dort aus soll durch die Stadt gelaufen werden, um zu demonstrieren.