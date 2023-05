Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einer Partie der Fußball-Bezirksliga, in der es für beide Teams um nichts mehr ging, hat der FV Freinsheim am letzten Spieltag gegen Meister SV Geinsheim ein Schützenfest gefeiert. Mit einem 6:0 (3:0)-Sieg hat die Mannschaft die Saison erfolgreich beendet.

Vor drei Wochen musste man sich Sorgen um den FVF machen. Die Blau-Weißen hatten gerade im Derby gegen Seebach eine 2:3-Heimniederlage hinnehmen müssen, standen am Rande der Abstiegszone und