Die abendliche Polizeibilanz nach dem Umzug und der Straßenfasnacht in Grünstadt fiel erfreulich aus, und daran hat sich am Aschermittwoch auch nichts mehr geändert. Inspektionsleiter Thomas Jung berichtet: Es gab auch in den späteren Abend- und Nachtstunden keine Vorfälle, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen hätten. Und es sind am Tag danach auch keine Anzeigen zu bis dahin von den Beamten unbemerkten Vorfällen eingegangen. Also bleibt es dabei: Das närrische Treiben verlief fröhlich und friedlich. Eingegriffen haben die Uniformierten nur einmal: indem sie einem Betrunkenen ein Taxi riefen.