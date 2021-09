Nach jahrelanger vergeblicher Suche gibt es endlich eine gute Nachricht für die Sausenheimer: Deutsche Post und Stadtverwaltung haben neue Räumlichkeiten für eine Filiale in dem Ortsteil gefunden. Die alte war bereits im Frühjahr 2018 geschlossen worden, es fanden sich danach aber trotz intensiver Bemühungen lange Zeit keine Ersatzräume. Da mehr als 2000 Menschen in Sausenheim leben, konnte die Post ihre Suche trotzdem nicht aufgeben, denn sie ist ab dieser Einwohnerzahl verpflichtet, ihr Angebot für Bürger aufrechtzuerhalten. Deshalb ergingen immer neue Aufrufe an Immobilieninhaber im Stadtteil und zwischenzeitlich war sogar von einem Container die Rede, in den der Service einziehen könnte. Dahingehende Überlegungen haben sich nun erledigt: Seit Mitte vergangener Woche hat die neue Filiale im ehemaligen Gasthaus „Zur Traube“ in der Rathausstraße 3 – der Straße, in der sich auch die alte Filiale befand – geöffnet. Sie ist montags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr auf und wird von Elke Bengel aus Bockenheim geleitet.