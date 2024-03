Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim wird in ganz besonderer Weise von der Teilnahme an dem Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) profitieren. Sie wird nämlich fast ihre kompletten kurzfristigen Darlehen los. Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) erläuterte bei der jüngsten Ratssitzung: „Das Land nimmt uns 6,042 Millionen Euro ab, wobei wir zum Jahresende 2023 Liquiditätskredite in Höhe von 6,045 Millionen Euro hatten.“ Den Restbetrag von rund 3500 Euro müsse man laut Vertrag innerhalb von 30 Jahren tilgen. „Wir werden das nach zwei Jahren abgezahlt haben“, so Blaga. Der Rat beschloss dieses Vorgehen einstimmig.