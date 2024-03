Bislang unbekannte Täter sind am Montag, 18. März, in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Hettenleidelheim eingebrochen. Wie die Polizeiinspektion Grünstadt mitteilt, verschafften sich der oder die Täter durch das Aufdrücken eines Fensters Zugang zur Wohnung. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck, die genaue Schadenshöhe steht derzeit jedoch noch nicht fest. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter beziehungsweise den Tätern geben können, wenden sich an die Polizei in Grünstadt, Telefon 06359 93120.