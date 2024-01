Im Postverteilerzentrum in der Gaswerkstraße in Hettenleidelheim ist in der Nacht vom 22. auf den 23. Januar zwischen 17 und 6.30 Uhr eingebrochen worden. Neben einem gelben Transporter entwendeten die bislang unbekannten Täter laut einem Unternehmenssprecher auch Paketsendungen sowie Waren- und Bücherpostsendungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 93120 in Verbindung zu setzen.