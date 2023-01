Zwei Einbrüche mit Diebstahl registrierte die Polizei in jüngster Zeit. Zwischen dem 15. Dezember und dem 12. Januar verschafften Diebe sich Zutritt zum Bürgerhaus in der Carlsberger Hauptstraße. Gestohlen wurde eine Geldkassette, die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an. In ein Lokal in der Grünstadter Obersülzer Straße wurde zwischen dem 11. und 12. Januar eingebrochen, gestohlen wurde hier ein Kaffeevollautomat im Wert von 1600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359/9312-0 entgegen.