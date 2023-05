Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einer der schlimmsten Verkehrsunfälle der letzten Jahre hat sich am 19. September auf der Kreisstraße zwischen Kirchheim und Weisenheim am Berg ereignet. Zwei junge Frauen und ein Baby sterben. Die Rettungskräfte kommen bei diesem Einsatz an ihre seelischen Grenzen.

Eine 31-jährige Frau aus Bad Dürkheim, ihr einjähriger Sohn und ihre erst wenige Wochen alte Tochter sowie eine 27-jährige Kollegin aus Gerolsheim fuhren am frühen Samstagabend in einem Mitsubishi von Kirchheim nach Weisenheim am Berg.