Die neue Dauerausstellung ist überaus gelungen. Sie zeigt die Geschichte des Leiningerlandes informativ und unterhaltsam.

Wer sind wir? Wo kommen wir her? Diese Fragen lassen sich umso präziser erklären, je lokaler man sich auf die Suche macht. Der Altertumsverein tut das seit fast 120 Jahren. Die neue Dauerausstellung nimmt die Besucher mit auf den Weg durch die Regionalgeschichte. Von steinzeitlichen Faustkeilen bis hin zu Steingut im Design der Neuen Sachlichkeit ist die Ausstellung gut kuratiert. Informative Texte führen durch die Vielzahl an Exponaten, die sinnvoll sortiert und sehr aufgeräumt daherkommen. Kunstliebhaber können die Seekatz-, Schlesinger- und Unverzagt-Werke betrachten, Alteingesessene erfreuen sich an den Leihgaben alter Ladengeschäfte und wer tiefer in die Geschichte eintauchen will, kann das Gespräch mit den engagierten Mitgliedern des Vereins suchen. Das Museum hat es verdient, besucht zu werden, denn hier wird ein wertvoller Teil zur Gesellschaft beigetragen.