Dem Engagement junger Bürger sei es zu verdanken, dass der CDU-Ortsverband in Quirnheim für die Kommunalwahl am 9. Juni einen attraktiven Wahlvorschlag einreichen und auf Mehrfachnennungen verzichten könne. Das sagte Carsten Brauer, der die Sitzung mit der Nominierung der Kandidaten für den Gemeinderat leitete.

Von den zwölf Plätzen im Quirnheimer Rat belegen die Christdemokraten aktuell drei – mit Johannes Eckhard, Tobias Kohl und Wolfgang Würtz. Die Männer wurden jeweils einstimmig wieder auf die Bewerberliste gesetzt. Im laufenden Jahr seien schon drei Neuzugänge zu verzeichnen, sodass der Ortsverband gegenwärtig 14 Personen zähle. Dass die Neuen sich dann auch gleich haben aufstellen lassen, sei nicht genügend zu würdigen. „Wer sich in der heutigen Zeit, in der auch die jungen Menschen in ihrem beruflichen und familiären Umfeld schon stark eingespannt sind, darüber hinaus noch ehrenamtlich engagiert, dem gebührt besonderer Respekt“, sagte Brauer. Vor allem dann, wenn man bereit sei, in einem politischen Gremium wie dem Gemeinderat Verantwortung zu übernehmen, obwohl das Land die kommunalen Gebietskörperschaften systematisch überfordere und finanziell im Regen stehenlasse.

Renaturierung Weed und „Talblick“ die Themen

Um die in den kommenden Jahren in der Gemeinde anstehenden Vorhaben erfolgreich zu bewältigen, brauche Quirnheim einen agilen Gemeinderat aus Leuten mit Visionen, kreativen Ideen und einem langen Atem. Themen wie der „Talblick“, die Renaturierung Weed mit dem lang ersehnten Fahrradweg bis hinunter ins Eistal, das Starkregenkonzept und die Sanierung des Bürgerhauses seien „dicke Bretter“.

Kandidaten

1. Johannes Eckhard, 2. Martina Selig-Kneer, 3. Wolfgang Würtz, 4. Elfi Bauer, 5. Tobias Kohl, 6. Thorben Domin, 7. Lukas Eckhard, 8. Martin Gasch, 9. Stefan Wehrmeister, 10. Kurt Schmitt, 11. Simone Kohl und 12. Maria Breunig.