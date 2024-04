Der Bebauungsplan auf dem Campingplatz Ochsenbusch soll geändert werden. Einem Grundsatzbeschluss hat der Eisenberger Stadtrat zugestimmt. In dem Beschluss heißt es, dass die Antragsteller und Betreiber des Campingplatzes einen von einem Planungsbüro erstellten Vorschlag vorlegen müssen, für dessen Kosten sie aufkommen. Dieser Vorschlag wird dann dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt. In dem Änderungsverfahren werde konkreter geregelt, was im bebaubaren Bereich des Campingplatzes zulässig sein soll und was zur bebaubaren Fläche zählt, erklärte Bauamtsleiter Lothar Görg. Dabei werde der Naturschutz in den Vordergrund gestellt und die Regelungen im Bebauungsplan „sehr engmaschig“ gefasst, sicherte Görg zu. Denn in diesem Bereich sei in der Vergangenheit „einiges aus dem Ruder gelaufen“, sodass ein neuer Bebauungsplan wieder geordnete Verhältnisse schaffe.hsc/Symbolfoto: dpa/Schuh