Der Seniorenbeirat Leiningerland veranstaltet am Freitag einen Vortrag über Energiesicherheit. Referent ist der Hettenleidelheimer Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU). In der Ankündigung heißt es: „Gas wird von Russland nicht mehr geliefert. Strom wird weiter mit Kohle und Atomkraft erzeugt. Wasser wird knapp.“ Die Auswirkungen des Angriffskrieges von Russland, das Fehlen von Rohstoffen durch die Corona-Pandemie und die Erwärmung der Erde durch den Klimawandel machten an der Grenze des Leiningerlandes nicht halt. Blaga wird erläutern, worauf Bürger sich einstellen müssen, welche gesellschaftspolitischen Handlungsansätze es gibt und wie jeder selbst unterstützen kann. Der Vortrag beginnt am Freitag um 16 Uhr im Gemeindezentrum „Eulennest“ in Bissersheim, Hauptstraße 8.