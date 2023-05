Ein Zeuge hat am Montag gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie ein Autofahrer in der Kaiserhecke im Vorbeifahren zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Wagen streifte und ohne anzuhalten weiterfuhr. Nachdem er den Vorfall gemeldet hatte, konnte die Polizei den verantwortlichen Fahrer ermitteln. Ihren Angaben zufolge zeigte er Auffälligkeiten, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuten können, als er angetroffen wurde. Ein Drogenschnelltest bei dem 23-Jährigen fiel positiv auf Cannabis aus. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.