Beisetzungen werden auch in Ramsen teurer, denn die Gebühren für die Grabherstellung mussten angepasst werden. Das Unternehmen, das diese Arbeiten übernimmt, fordert jetzt statt 708,05 Euro 764,70 Euro für ein Einzelgrab für Menschen im Alter ab 5 Jahren. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Bei der Bestattung von Kindern bis fünf Jahre fallen 238 Euro weiterhin an. Erhöht wird der Tieferlegungszuschlag auf 173,50 Euro (vorher: 160,65 Euro). Urnengräber schlagen künftig mit 212,06 Euro zu Buche, bislang waren es 196,35 Euro.