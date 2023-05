Bei einem Unfall leicht am Fuß verletzt hat sich am Sonntag ein 27-jähriger Leichtkraftradfahrer. Wie die Polizei mitteilt, hat sich das Ganze am Nachmittag in der Schillerstraße in Altleiningen abgespielt. Demnach fuhr der 27-jährige Fahrer an einem rangierenden Auto eines 29-Jährigen vorbei und kollidierte mit diesem. Der Fahrer stürzte wegen des Zusammenstoßes vom Leichtkraftrad und verletzte sich dabei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.