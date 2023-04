Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neben der inhaltlichen Kritik an den neuen Plänen für die Rudolf-Harbig-Anlage übte Ratsmitglied Johannes Adam (FWG) auch Kritik an der Arbeit der Stadtverwaltung. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) nahm die Mitarbeiter der Bauabteilung in Schutz.

Johannes Adam warf der Verwaltung in der Debatte um die neuen Pläne für die Sanierung der Rudolf-Harbig-Anlage vor, die Planung ohne Rücksprache mit den Vereinen gemacht zu haben.