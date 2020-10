Die Stadt Grünstadt plant, die Stadtbücherei übergangsweise in einer leerstehenden Gaststätte unterzubringen: Wie Büroleiter Joachim Meyer bestätigt, sei vorgesehen, die Bücher und Medien während des Umbaus des Leininger Oberhofs im vormaligen Brauhaus am Luitpoldplatz unterzubringen. Entsprechende Gespräche mit dem Besitzer des seit Beginn der Corona-Pandemie leerstehenden Gasthauses liefen derzeit. Der Trakt des Leininger Oberhofs, in dem die Bücherei untergebracht ist, wird 2021 saniert. Die Sanierungsarbeiten am sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein und 6,5 Millionen Euro kosten. Das mehr als 300 Jahre alte Gebäude soll künftig neben der Stadtbücherei auch die Musikschule Leiningerland beherbergen.